В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, Баунтовская центральная районная больница несвоевременно оплатила поставленный предпринимателем шовный материал. Таким образом медицинское учреждение нарушило закон о контрактной системе.
Главному врачу центральной районной больницы внесено прокурорское представление, которое удовлетворено.
Три должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии районная больница затянула с оплатой за шовный материал
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