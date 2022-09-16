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В Бурятии районная больница затянула с оплатой за шовный материал

В Бурятии районная больница затянула с оплатой за шовный материал
Общество,  Фото:pexels.com
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, Баунтовская центральная районная больница несвоевременно оплатила поставленный предпринимателем шовный материал. Таким образом медицинское учреждение нарушило закон о контрактной системе.

Главному врачу центральной районной больницы внесено прокурорское представление, которое удовлетворено.

Три должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

прокуратура

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