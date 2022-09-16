В Бурятии определили лучшую добровольную пожарную команду









Ежегодно проводится смотр-конкурс на лучшее подразделение добровольной пожарной команды (ДПК). Проверяют готовность пожарной техники для реагирования на тушение пожаров (заправка ГСМ, огнетушащими веществами, готовность мотопомпы, возможность выезда); готовность реагирования подразделения в зимнее время (оснащение тёплым боксом, чтобы пожарный автомобиль и огнетушащее вещество не замерзало); готовность личного состава (личный состав должен быть обучен, уметь пользоваться необходимым пожарно-техническим вооружением).





Сегодня в Бурятии существует 137 подразделений добровольной пожарной охраны. Плечом к плечу с профессиональными пожарными добровольцы стоят на страже пожарной безопасности жителей республики.В 2022 году подразделениями ДПК самостоятельно потушено 54 пожара. В качестве дополнительных сил они привлекались 373 раза, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.- Руководствуясь данными критериями мы выбираем лучшую добровольную пожарную команду. По итогам смотра-конкурса в этом году места распределились следующим образом: 1-е место заняла добровольная пожарная команда села Барыкино Тарбагатайского района, 2-е место - добровольная пожарная команда села Элэсун Курумнканского района и 3-е место – добровольная пожарная команда села Усть-Киран Кяхтинского района, - рассказал Баир Содномжамсоев, начальник отделения организации пожаротушения, пожарной охраны объектов Главного управления МЧС России по Бурятии.