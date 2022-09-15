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В Иркутской области здание полиции украсили Глеб Жеглов и Володя Шарапов

В Иркутской области здание полиции украсили Глеб Жеглов и Володя Шарапов
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
На создание рисунка ушло три дня

В городе Черемхово Иркутской области на фасаде здания полиции появилось граффити с персонажами культового отечественного сериала «Место встречи изменить нельзя» Глеба Жеглова и Володи Шарапова.

Нарисовать отечественных сыщиков на стене здания полиции предложили сами сотрудники. Идею поддержал глава города. Работу выполняли местные мастера.

- На создание рисунка масштабом в 130 квадратных метров ушло три дня. Теперь на одном из ключевых перекрёстков райцентра на граждан смотрят герои, воодушевившие несколько поколений сотрудников уголовного розыска, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Сериал «Место встречи изменить нельзя» (12+) вышел на экраны в ноябре 1979 года. Режиссёром стал Станислав Говорухин. Главные роли сыщиков сыграли Владимир Высоцкий и Владимир Конкин.

Картина получила всероссийскую любовь и признание, хоть и не заработала ни одной кинематографической награды.

В 1998-1999 годах Владимир Высоцкий (посмертно) и Владимир Конкин за создание образов Глеба Жеглова и Владимира Шарапова были удостоены премии МВД России в области культуры, литературы и искусства.

полиция

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