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В Улан-Удэ проходит республиканский слёт школьных лесничеств

В Улан-Удэ проходит республиканский слёт школьных лесничеств
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Лучшие отправятся на всероссийский конкурс

В спортивно-оздоровительном лагере «Зорька» в Улан-Удэ стартовал республиканский слёт школьных лесничеств. В слёте принимают участие 17 команд из разных районов, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

За три дня ребятам предстоит продемонстрировать свои знания и навыки в сфере лесного хозяйства. Юных лесников ждёт несколько интересных этапов: «Визитка», где ребята представят своё школьное лесничество. Далее ребятам предстоит продемонстрировать свои навыки в таксации леса, тушении лесных пожаров, а также определении обозначений на квартальных и деляночных столбах. Покажут дети также навыки посадки саженцев сосны и определения вредителей леса. Завершающий этап – интеллектуальная игра «Лесники».

- Школьные лесничества – это наши большие помощники. Сегодня я на них надеюсь, что вырастут и сменят нас, будут стоять на страже лесного достояния республики. Ребята уже сейчас активно помогают нам – и высаживать молодой лес, и очищать лес от мусора, и очень многие уже задумываются о работе в лесной отрасли. Поэтому в первую очередь, экологические объединения – это наше будущее, будущее лесов Бурятии, - отметил зампред правительства республики Пётр Мордовской.

По итогам слёта лучшие школьные лесничества будут участвовать во всероссийском конкурсе «Лучшее школьное лесничество».

школьные лесничества

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