Лучшие отправятся на всероссийский конкурс
В спортивно-оздоровительном лагере «Зорька» в Улан-Удэ стартовал республиканский слёт школьных лесничеств. В слёте принимают участие 17 команд из разных районов, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
За три дня ребятам предстоит продемонстрировать свои знания и навыки в сфере лесного хозяйства. Юных лесников ждёт несколько интересных этапов: «Визитка», где ребята представят своё школьное лесничество. Далее ребятам предстоит продемонстрировать свои навыки в таксации леса, тушении лесных пожаров, а также определении обозначений на квартальных и деляночных столбах. Покажут дети также навыки посадки саженцев сосны и определения вредителей леса. Завершающий этап – интеллектуальная игра «Лесники».
- Школьные лесничества – это наши большие помощники. Сегодня я на них надеюсь, что вырастут и сменят нас, будут стоять на страже лесного достояния республики. Ребята уже сейчас активно помогают нам – и высаживать молодой лес, и очищать лес от мусора, и очень многие уже задумываются о работе в лесной отрасли. Поэтому в первую очередь, экологические объединения – это наше будущее, будущее лесов Бурятии, - отметил зампред правительства республики Пётр Мордовской.
По итогам слёта лучшие школьные лесничества будут участвовать во всероссийском конкурсе «Лучшее школьное лесничество».
В Улан-Удэ проходит республиканский слёт школьных лесничеств
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Принять участие в диктанте может любой желающий
Лучшие отправятся на всероссийский конкурс
Открыли новые площадки у домов в центре города
Всего на балансе МУП «Водоканал» числится порядка 1535 пожарных гидрантов
Встреча пройдёт 17 сентября в галерее В. Бронштейна
Сельчане заявляют, что клопы бегают по стенам
В Улан-Удэ штрафуют перевозчиков, которые ездят без тента
За последний месяц число укусов собаками уменьшилось на треть
Мероприятия проходят в рамках всероссийской экологической акции «Зелёная Россия»
В августе шестилетний мальчик получил тяжёлые травмы во время игры в заброшенном здании
Чин освящения креста и купола сослужил настоятель храма
Необычный урожай взошёл в этом году во многих огородах Кабанского района
Он принимал участие в спецоперации четыре месяца
В годовщину этого важного события в селе открыли отремонтированный дом культуры
Мероприятие пройдёт в конце сентября