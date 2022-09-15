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В Улан-Удэ проверят все пожарные гидранты

В Улан-Удэ проверят все пожарные гидранты
Общество,  Фото:МУП "Водоканал"
Всего на балансе МУП «Водоканал» числится порядка 1535 пожарных гидрантов

С 19 сентября городской «Водоканал» начнёт повторную проверку пожарных гидрантов Улан-Удэ на работоспособность и достаточность водоотдачи для возможных пожаротушений. Мероприятие традиционно проводится при участии Государственного пожарного надзора не реже двух раз за год – весной и осенью, сообщили в МУП «Водоканал».

- Осенью гидранты ещё раз осматривают и откачивают воду, которая может в них находиться, иначе с приходом морозов вода на поверхности замерзнет. Таким гидрантом зимой воспользоваться будет невозможно, - говорят специалисты.

Всего на балансе предприятия числится порядка 1535 пожарных гидрантов, все они пройдут тщательную плановую проверку.

- Установленные на сетях гидранты будут подвергнуты техническому осмотру и проверены на водоотдачу. Во время испытаний будет проведена проверка состояния элементов и конструкций гидрантов, соответствие нормам подачи и давления воды. Все выявленные недочёты будут устранены в срочном порядке, - сообщил и.о главного инженера МУП «Водоканал» Игорь Воробьёв.

Муниципальный «Водоканал» отвечает не только за водоснабжение города, но и обеспечивает водой противопожарные расчёты при тушении возгораний. При пожаре к гидранту в месте подачи воды присоединяют пожарный рукав. При этом через само устройство может осуществляться наполнение пожарных машин водой напрямую из магистральных сетей предприятия. Именно для этих целей применяются те пожарные гидранты, которые расположены на расстоянии 200 метров друг от друга на водоводе.

Сам пожарный гидрант устроен так, что забор воды происходит под землёй на глубине прохождения водопроводной сети, что составляет около 3,5 метров, а водоразборный элемент врезан в сеть без запорного устройства в целях безопасности.

Проверка пожарных гидрантов завершится 21 октября.

пожарный гидрант

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