В Иркутске состоится творческая встреча с бурятским оружейником Жигжитом Баясхалановым

Встреча пройдёт 17 сентября в галерее В. Бронштейна
В галерее Виктора Бронштейна в Иркутске 17 сентября состоится творческая встреча с известным бурятским оружейником Жигжитом Баясхалановым.
- Недавно он учился в Академии изящных искусств в Италии, а сейчас создаёт собственную арт-резиденцию в Бугульдейке. Увидеть его искусство можно и в галерее – на выставке «Тала» (6+) и в шоу-руме, - сообщает галерея В. Бронштейна.
На встрече Жигжит расскажет о своём искусстве, проектах в России и за рубежом, творческих планах.
Нужна предварительная запись, которую проводит галерея Бронштейна. Вход на встречу платный.
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