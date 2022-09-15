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В Иркутске состоится творческая встреча с бурятским оружейником Жигжитом Баясхалановым

В Иркутске состоится творческая встреча с бурятским оружейником Жигжитом Баясхалановым
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Встреча пройдёт 17 сентября в галерее В. Бронштейна

В галерее Виктора Бронштейна в Иркутске 17 сентября состоится творческая встреча с известным бурятским оружейником Жигжитом Баясхалановым.

- Недавно он учился в Академии изящных искусств в Италии, а сейчас создаёт собственную арт-резиденцию в Бугульдейке. Увидеть его искусство можно и в галерее – на выставке «Тала» (6+) и в шоу-руме, - сообщает галерея В. Бронштейна.

На встрече Жигжит расскажет о своём искусстве, проектах в России и за рубежом, творческих планах.

Нужна предварительная запись, которую проводит галерея Бронштейна. Вход на встречу платный.
 

Возрастное ограничение 6+
оружейники

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