В Иркутске состоится творческая встреча с бурятским оружейником Жигжитом Баясхалановым





Возрастное ограничение 6+



В галерее Виктора Бронштейна в Иркутске 17 сентября состоится творческая встреча с известным бурятским оружейником Жигжитом Баясхалановым.- Недавно он учился в Академии изящных искусств в Италии, а сейчас создаёт собственную арт-резиденцию в Бугульдейке. Увидеть его искусство можно и в галерее – на выставке «Тала» (6+) и в шоу-руме, - сообщает галерея В. Бронштейна.На встрече Жигжит расскажет о своём искусстве, проектах в России и за рубежом, творческих планах.Нужна предварительная запись, которую проводит галерея Бронштейна. Вход на встречу платный.