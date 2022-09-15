В Иркутской области наказывают родителей детей, гуляющих возле водоёмов

Общество, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Осенние водоёмы намного опаснее



В Иркутской области с начала сентября в отношении родителей и законных представителей несовершеннолетних, находившихся вблизи водоёмов без надзора, патрульными группами было составлено пять протоколов. Взрослые привлекаются к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.



Также для обеспечения безопасности детей в учебных заведениях еженедельно госинспекторы по маломерным судам проводят занятия, на которых учащимся рассказывают о правилах поведения при нахождении на борту судна, об опасностях тонкого льда, обучают приёмам спасения и самоспасения. Инспекторами уже было проведено более 200 уроков безопасности с охватом порядка 7 тысяч детей и подростков.



Помимо этого, проводятся профилактические мероприятия. Ежедневно в патрулирования выходят межведомственные группы. В их составе - внештатные инспекторы ГИМС, спасатели, сотрудники полиции, рыбоохраны, природоохранной прокуратуры, представители администраций муниципальных образований, добровольцы и волонтёры.



Задача групп донести до граждан информацию о правилах поведения на водоёмах в период понижения среднесуточных температур, частых неблагоприятных погодных явлений, которые являются дополнительными факторами риска, о сроках навигации, значимости подготовки маломерных судов к «зимовке».



По словам сотрудников МЧС России, погодные условия определяют тематику бесед с гражданами: рыбаками, судоводителями, отдыхающими. Происшествия может предотвратить неукоснительное соблюдение требований безопасности. К сожалению, не все ответственно относятся к этому, о чем свидетельствуют выявляемые правонарушения.



С первого дня осени в ходе 270 рейдов и патрулирований было составлено 95 протоколов в отношении судоводителей, пренебрегающих законными требованиями.



- Выход на воду в осенний сезон связан с определённым риском для жизни и здоровья, поскольку судоводитель или пассажир могут оказаться в холодной воде. Надеяться на спасательный жилет нельзя – он способен держать на плаву, но согреть не может. Переохлаждение наступает очень быстро, и в подавляющем большинстве случаев люди просто не успевают добраться до берега, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Факторов, которые могут вызвать опасную ситуацию, достаточно. Это сильные ветра, высокие волны, короткий световой день, низкая температура окружающей среды, способствующая обледенению элементов конструкции судна, потере его остойчивости и, как следствие, опрокидыванию. Поэтому необходимо быть предельно бдительным и не допускать нарушения.



Сотрудники МЧС России призывают проявлять максимальную ответственность в вопросах личной безопасности. При нахождении на водоёмах в холодное время года необходимо проявлять благоразумие, не допускать опасных ситуаций.





