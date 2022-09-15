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Клопы заполонили школу в Бурятии

Клопы заполонили школу в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сельчане заявляют, что клопы бегают по стенам

Накануне, 14 сентября, жительница Бурятии побывала в Мухоршибирской средней школе №1. Ей довелось увидеть ужасную картину – прямо по стенам ползали клопы.

- Клопы ползают по стенам лестничных клеток, кучкуются под подоконниками. Дети говорят, что в классах боятся окна открыть, их целые стаи. Как подготавливали и принимали школу к учебному году? – рассказала местная жительница в группе «Мухоршибирь-инфо».

По её словам, насекомые крупные – около одного сантиметра.

Директор Мухоршибирской школы №1 Дондок Цыбанов подтвердил информацию и сообщил, что в этом году отмечается нашествие насекомых. Но на территории школы были проведены плановые защитные мероприятия. «В период подготовки и приёмки школы не было данного природного явления», - отметил директор.

- На данный момент работниками МБОУ «Мухоршибирская СОШ №1» принимаются меры по дезинсекции. Также был передан сигнал о данном случае в Центр гигиены и эпидемиологии, - цитирует «Мухоршибирь-инфо» Дондока Цыбанова.

насекомые школы

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