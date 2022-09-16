В Бурятии сегодня дождливо и холодно

Ветер усилится до 20 м/с



По данным Бурятского гидрометцентра, 16 сентября по республике холодная погода. Облачно, ночью по юго-западу и югу, днём по южной половине и востоку республики дожди, местами сильные, по юго-западу и южному Прибайкалью с переходом в мокрый снег, с установлением временного снежного покрова.



По северу местами небольшие дожди. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 7-12, утром и днём в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью +3,+8, местами -1,-6, днём +7,+12, по северу до +13,+18.



В Улан-Удэ ночью без осадков, утром и днём дождь. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 7-12, утром и днём порывы до 17 м/с. Температура ночью +4,+6, днём +9,+11.

