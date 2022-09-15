Грузовик, проехавший пол-Улан-Удэ, оставил за собой мусорный след









В столице Бурятии увеличивается количество перевозчиков, которые ездят без тента и засоряют город. Недавний пример: грузовик со строительным мусором без полога проехал с 100-х кварталов до центра города. Он замусорил проезжую часть на протяжении всего пути следования.– Сегодня рейд «Полог» с участием сотрудников управления административного контроля и ГИБДД проходит на Левобережье и по ул. Бабушкина. Уважаемые водители, перевозящие сыпучие и строительные материалы, ветки и листья, пожалуйста, укрывайте кузов брезентом или пологом, чтобы на наших улицах всегда было чисто, – обратился к горожанам начальник управления административного контроля комитета городского хозяйства Цокто Жамсуев.Только за полдня в отношении водителей грузового автотранспорта составлено восемь административных протоколов по ст.12.21ч1 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки грузов». Административный штраф составляет 500 рублей.Отметим, в среднем за сутки только в Советском районе с улиц вывозят 10 м3 видового мусора, а это две полные машины «Газон NEXT». В праздничные и выходные дни вывозится порядка 20 м3.Рейдовые мероприятия будут проходить регулярно, сообщили в мэрии.