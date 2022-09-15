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В Улан-Удэ отремонтируют три дороги в центре города

В Улан-Удэ отремонтируют три дороги в центре города
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Эти дороги ведут к туристическим объектам

В Бурятии отремонтируют более 2 км дорог, ведущих к туристическим объектам. В этом году в порядок приведут три таких участка. Они находятся в городе Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта.

Улица Банзарова, которую ремонтируют в этом году, находится в историческом центре города и входит в один из основных туристических маршрутов. Улица обеспечивает подъезд сразу к пяти объектам культурного наследия – усадьбам. Дома были поострены в начале XX века и принадлежали купцам А.М. Жданову, Ф.В. Машанову, И.И. Овсянкину и другим.

- Каждый дом уникален своей архитектурой. Улица также ведёт к площади Банзарова, где теперь расположена автобусная стоянка, а раньше располагался конный двор. На участке, протяжённостью около 0,7 м фрезеруют старый асфальт, уложат новый, нанесут разметку и установят дорожные знаки, - отметили в минтрансе.

Ещё одна улица, которая ведёт к историческим достопримечательностям города – улица Куйбышева. По ней можно попасть к Гостиным рядам - главному сооружению общественного центра середины XIX века. Здание Гостиного двора начало эксплуатироваться с 1830 года. Сейчас в нём располагаются магазины, а на прилегающей территории в прошлом году в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» обустроили красивую современную зону отдыха с фонтанами, качелями, сквером, где теперь любят бывать горожане. В этом году на улице Куйбышева (от Борсоева до Коммунистической), протяжённостью около 1 км заменят асфальт, нанесут разметку и обновят дорожные знаки.

Отремонтируют и улицу Балтахинова (от ул. Куйбышева до остановки «Советская»). Она не только является одной из главных дорожных артерий Улан-Удэ с высокой транспортной нагрузкой, но и ведёт к филиалу Кяхтинского краеведческого музея им. академика Обручева.

Музей является одним из старейших и самых крупных музеев Сибири и Дальнего Востока - его фонд насчитывает более 120000 единиц хранения. Кроме того, здание в котором находится музей является бывшей усадьбой купца Нагорного и относится к памятникам архитектуры ХIХ века.

- За годы реализации нацпроект «Безопасные качественные дороги» внёс огромную лепту в развитие внутреннего туризма. Многие туристические объекты стали доступнее, добраться до них теперь можно быстрее и с комфортом, - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

В рамках нацпроекта в 2022 году приведут в порядок около 104 км региональных и местных дорог.


дорожный ремонт

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