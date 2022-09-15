В Тункинском нацпарке в Бурятии высадили деревья

Общество, Фото: Тункинский нацпарк

Мероприятия проходят в рамках всероссийской экологической акции «Зелёная Россия»



13 и 14 сентября в Тункинском национальном парке в Бурятии начались мероприятия по посадке саженцев в рамках всероссийской экологической акции «Зелёная Россия».



Стартовала акция в нескольких инспекторских участках – сначала в Туранском, затем в Зун-Муринском, рассказали сотрудники нацпарка.



За два дня туранские госинспекторы высадили 109 саженцев сосны, пять саженцев облепихи на территории образовательных учреждений сёл Монды, Хойтогол, Туран, а также Туранского ФАПа, детской площадке, музея в Хойтоголе. В акции поучаствовали около 30 жителей и школьников.



Сегодня эстафету акции подхватили госинспектора Зун-Муринского инспекторского участка. В рамках акции они объединили членов школьного лесничества и сотрудников администрации села Зун-Мурино для высадки 25 саженцев сосны на территории села.



Всероссийский субботник «Зелёная Россия» по посадке саженцев пройдёт в Аршанском и Кыренском инспекторских участках.



- Туранский инспекторской участок выражает благодарность всём, кто подал заявки на посадочный материал и принял активное участие в посадке саженцев. Мы всё вместе сделали доброе и благородное дело. Дети у нас трудолюбивые и замечательные - будущее за ними. Всём здоровья, добра и мирного неба над головой, - говорит старший госинспектор Туранского инспекторского участка Светлана Синькевич.

