В Агинском округе впервые проведут этнографический диктант

Принять участие в диктанте может любой желающий



Региональная культурно-просветительская акция этнографический диктант «Край мой, что сердцу дорог!» пройдёт впервые на территории Агинского округа в единый день 26 сентября.



Акция будет проходить в очном формате - в библиотеке имени Жамцарано, на площадках районных библиотек, библиотек Забайкалья, работающих по сетевому взаимодействию, и онлайн на официальном сайте Агинской краевой библиотеки.



- Принять участие в диктанте может любой желающий, независимо от возраста и места проживания. Диктант будет включать в себя тематические тесты, направленные на владение информацией об истории, культуре, традициях и языках народов, проживающих в Забайкалье, Агинском Бурятском округе, - рассказали организаторы.



Этнографический диктант проводится для повышения интереса к истории, культуре, традициям, языкам народов, проживающих на территории Забайкальского края.



Координаторы проекта отметили, что в ходе акции будет проводиться конкурс в двух номинациях - «Забайкалье – край знакомый и незнакомый» и «Ага – благословенная земля предков». Он пройдёт в трёх возрастных категориях – от 14до 18 лет, от 18 до 35 лет и от 35 лет и старше.



- Проверка и публикация результатов работ, а также награждение отличников планируется до 30 сентября. Победители будут награждены дипломами, - сообщили в библиотеке имени Жамцарано.



В очном формате акция стартует в 10:00. В дистанционном формате площадка будет доступна с 10:00 до 18:00 на официальном сайте Агинской краевой библиотеки имени Жамцарано, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

