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В Бурятии предложили создать реестр заброшек

В Бурятии предложили создать реестр заброшек
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
В августе шестилетний мальчик получил тяжёлые травмы во время игры в заброшенном здании

Общероссийский Народный фронт предложил внедрить в Бурятии систему учёта неиспользуемых зданий и освоения их территорий. Поводом стал несчастный случай: в августе в селе Новая Брянь Заиграевского района шестилетний мальчик пострадал во время игры в заброшенном здании. Как сообщал «Байкал-Daily», четверо друзей играли в пятиэтажке, где уже больше 20 лет пустуют квартиры. Дети бегали по пятому этажу, когда один из мальчиков случайно сорвался вниз. К счастью, удар о землю ему смягчили ветви дерева, растущего у дома.

После этого происшествия общественники получили сразу несколько обращений из разных районов. Жители просят обезопасить другие подобные заброшенные здания, рассказали в пресс-службе ОНФ в Бурятии.

Эксперты Народного фронта провели мониторинг заброшенных зданий и выявили множество нарушений в Кабанском, Заиграевском районах, а также в Улан-Удэ. Все они были признаны опасными для населения. По всем объектам направлены запросы в районные и городские администрации с просьбой принять меры.


Всего, по предварительным подсчётам, в республике около двух тысяч заброшенных сооружений. Проверка сигналов от жителей коснулась лишь малой их части – около 10. Эксперты ОНФ отметили, что общая проблема – это фактически бесхозяйственный подход органов власти к вопросу охраны и учёта таких зданий.

Так, в Кабанском районе лишь часть опасных сооружений закрыли для свободного доступа посторонних. Администрация сельского поселения Ранжуровское в Кабанском районе приняла меры лишь после сигнала «фронтовиков»: на окнах и входах старого Дома культуры установили решётки, защищающие от проникновения. Ранее внутрь здания могли легко войти дети, так как оно располагается всего в нескольких метрах от детской игровой площадки.

В селе Кабанск заброшенный Дом культуры и вовсе стоит уже много лет. Никаких мер власти пока не приняли, сообщив, что собственник меняется и фактически до обращения ОНФ работа с ним не велась.


С похожей ситуацией эксперты уже сталкивались в Улан-Удэ, когда недостроенное здание прямо на центральной набережной города начало превращаться в наркопритон. И только после сигнала общественников городские чиновники стали искать владельцев, чтобы закрыть доступ посторонних на объект.

- Итоги нашей работы показывают, что в Бурятии во многих муниципальных образованиях нет учёта заброшенных сооружений и промышленных зон. Ранее мы уже призывали власти ограничить доступ к таким объектам либо снести их. На данный момент очевидно, что требуется систематический и комплексный подход к решению проблемы, – прокомментировал член регионального штаба Народного фронта в Бурятии Дмитрий Замолотских.

Народный фронт направил запрос главе Бурятии Алексею Цыденову с рекомендацией дать поручение муниципалитетам и городским агломерациям создать реестр заброшенных зданий. Предварительно эксперты предложили разработать единые методические рекомендации по его ведению. Эта мера может облегчить работу с владельцами зданий и охрану их от свободного доступа населения. Новые земельные участки под строительство могут быть освоены после сноса старых опасных строений.



ОНФ заброшенные строения

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