На церковь в селе Бурятии установили купол









































На церковь в селе Бар Мухоршибирского района Бурятии установили купол.- Это знаменательное событие собрало большое количество местных сельчан и верующих. Для жителей села Бар установка нового купола — особо значимое мероприятие, поскольку они принимали непосредственное участие в строительстве своей церкви, - рассказали в районной администрации.В этот день состоялся чин освящения креста и купола, его сослужил настоятель храма Святителя Николая Архиепископа Мирликийского иерей Максим Соболев. После освящения купола поздравил присутствующих и пожелал помощи Божией всем участникам.- Сегодня состоялось освящение купола – это очень важный этап строительства церкви». Спасибо всем, кто помогал. Хочу отметить, что оказывали помощь и поддержку не только местные жители, но и выходцы села. Поздравляю всех верующих с эти знаменательным событием. Если церкви будут возрождаться, то люди будут чище, а от этого будет лучше нашей стране, нашей республике, нашему району, - подчеркнул глава Мухоршибирского района Владимир Молчанов.