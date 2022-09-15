Лучший социальный работник УИС служит в Бурятии

Юлия Любанова обошла конкурентов из 80 территориальных органов
Социальный работник исправительной колонии №8 в Улан-Удэ Юлия Любанова одержала победу в I всероссийском смотре-конкурсе профессионального мастерства среди социальных работников исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.
Лучшего социального работника из представителей 80 территориальных органов пенитенциарного ведомства выбирали в Вологодском институте права и экономики ФСИН России.
На протяжении трёх дней конкурсанты проходили испытания, представляли творческие самопрезентации, участвовали в мастер-классах, обсуждали проблемные вопросы и делились опытом с коллегами.
На торжественной церемонии награждения начальник управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России генерал-майор внутренней службы Андрей Шмидко поблагодарил участников конкурса за активную работу и вручил награды победителям, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
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