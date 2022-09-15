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Жительница Бурятии вырастила пятиметровый подсолнух

Жительница Бурятии вырастила пятиметровый подсолнух
Общество,  Фото:Кабанская районная газета "Байкальские огни"
Необычный урожай взошёл в этом году во многих огородах Кабанского района

Жители Кабанского района Бурятии вырастили потрясающий урожай. О растениях-гигантах, которые взошли в этом году на огородах местных жителей, рассказала газета «Байкальские огни».

Так, жительница Кабанска Светлана вырастила 53-сантиметровую фасоль. Она оказалась такой длинной, что даже загнулась в своеобразные змейки. По словам сельчанки, она уже три года выращивает фасоль, но такой урожай собирает впервые.


На даче у жительницы Каменска Марии вымахали пятиметровые подсолнухи. Как так вышло, женщина не знает, ведь она сажала декоративные растения, которые априори не могли быть высокими.


Галина из села Творогово на своих грядках вырастила гигантский огурец, длиной 63 см.


Валентина из Елани удивила тяжеловесным луком, один плод которого весил 800 граммов. По словам огородницы, секрет такого урожая заключается в расстоянии, на котором она сажает лук, около 20-30 см. Кроме того, она его обильно поливает. А когда луковицы наливаются, она раскапывает их больше, чем наполовину.

Всех порядком удивила Нина из Каменска, которая вырастила огромный помидор, весом 1,2 кг. «Богатырь!» - говорится в статье газеты «Байкальские огни».

Но на этом помидорные чудеса не закончились. В огороде Марии из Большой речки выросли забавной формы томаты. Они выглядят одновременно привлекательно и пугающе. Они похожи не то на гроздья винограда, не то на дольки мандарина. Как будто несколько помидорок приросли друг к другу.


«В каждом огороде есть небольшое, но чудо», - отмечают «Байкальские огни». 
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