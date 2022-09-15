Шеф-повара Бурятии поедут на Гастрономический фестиваль во Владивосток

Мероприятие пройдёт в конце сентября
23-25 сентября Бурятия представит национальную кухню на Гастрономическом фестивале (0+), который пройдёт во Владивостоке.
Во Владивосток прибудут свыше 100 рестораторов и шеф-поваров из Бурятии, Якутии, Мурманской области, Красноярского и Камчатского краёв, Удмуртской республики, Тульской области и Москвы.
- Проект Бурятии вышел в финал всероссийского форума гастрономического туризма. Команда республики, местный туроператор разработали и представили на конкурсе проект турмаршрута GastroBaikal, - сообщили в правительстве Бурятии.
Форум проводимый Ростуризмом, предполагает выработку модели поддержки регионального гастрономического туризма (wine and food tourism) как инструмента развития территорий в целом и участников индустрии путешествий в частности.
Он принимал участие в спецоперации четыре месяца
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