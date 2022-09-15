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В Иркутске установят памятник авиаконструкторам Николаю Камову и Михаилу Милю

В Иркутске установят памятник авиаконструкторам Николаю Камову и Михаилу Милю
Общество, 
14 сентября иркутяне почтили память создателя вертолётов «Ка» Николая Камова

Память Николая Камова почтили власти Иркутска у дома, где вырос и жил известный авиаконструктор. Там установлена мемориальная доска, посвящённая выдающемуся создателю вертолётов «Ка». Сегодня, 14 сентября, ему бы исполнилось 120 лет.

Первые лица города, руководитель представительства государственной корпорации «Ростех» в Иркутской области Сергей Баляскин возложили цветы к мемориалу. Также в мероприятии приняли участие представители сообщества историков и краеведов, городских музеев и школьники, сообщает пресс-служба Думы Иркутска.


Неподалёку от дома, где рос Николай Камов, расположен дом другого выдающегося конструктора вертолётов Михаила Миля. В марте председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев и мэр города Руслан Болотов предложили увековечить имена этих двух иркутских авиаконструкторов. Уже найден инвестор для реализации идеи – государственная корпорация «Ростех».

- Мы по праву гордимся, что отечественные вертолётные школы с мировой известностью зарождались именно здесь, в Иркутске, – отметил Сергей Баляскин.

Для обсуждения местоположения и эскиза будущего памятника был проведён ряд совещаний. На одном из них председатель комиссии по городской топонимике и увековечению известных людей и событий Александр Гимельштейн отметил, что в городе имеются улицы, названные в честь авиаконструкторов, расположенные в далёком районе, мемориальные доски, но памятника нет и его необходимо возвести.

– Утверждено место, где он будет расположен – на улице Ленина неподалёку от фонтана. Там имеется большая площадь для возведения объекта. Проект памятника уже готов и разработан эскиз. Получилась очень красивая экспозиция, которую мы долго коллегиально выбирали из предложенных вариантов, вносили корректировки. Планируется, что уже к следующему Дню рождения города этот памятник будет радовать горожан, – прокомментировал Евгений Стекачев.

Николай Камов посвятил свою жизнь созданию авиационной техники. Именно ему принадлежит появление термина «вертолёт». Также он создал уникальную винтовую систему с двумя винтами – один над кабиной и второй на хвосте. Благодаря этому появились малогабаритные и очень манёвренные вертолёты. Именно такая техника сыграла ключевую роль во время устранения последствий на Чернобыльской АС.

– Мы должны помнить о тех людях, которые прославляют наш город, область, страну. Николай Ильич был не только замечательным конструктором, но и патриотом своей малой Родины – первый свой вертолет он назвал «Иркутянином», – рассказал первый заммэра Андрей Южаков. – В ближайшее время планируем презентовать проект памятника жителям Иркутска.

памятник

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