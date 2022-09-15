Рейтинг возглавили жители Поселья и Онохоя
Жители Бурятии стали больше разговаривать по мобильному телефону. Аналитики МегаФона зафиксировали рост голосового трафика на 15% с начала года. В среднем на один диалог абоненту сегодня достаточно около двух минут.
Наиболее общительными в регионе оказались жители Поселья и Онохоя – здесь в среднем разговоры длятся около трёх минут. В топ самых разговорчивых локаций также попали Горячинск, Иракинда, Унэгэтэй, Челутай (24 км), Верхняя Березовка, Тохой и Ардасан.
Среди крупных городов пальму первенства по этому показателю держит Улан-Удэ. За ним следуют Кяхта, Северобайкальск, Гусиноозерск, Закаменск и Бабушкин.
С начала года абоненты МегаФона также стали чаще звонить с помощью современной технологии VoLTE – уже свыше 50% разговоров жители Бурятии проводят в сетях четвёртого поколения. Сервис Voice over LTE позволяет совершать вызовы, не прерывая интернет-сессию в 4G, это значит, что скачивать видео на высоких скоростях, читать почту и соцсети можно даже во время беседы. При этом соединение устанавливается за пару секунд, а голос звучит чисто и естественно.
«Мы запустили технологию VoLTE в Бурятии ещё в апреле 2020 года, и сейчас жители региона активно используют эту технологию для общения – уже свыше половины разговоров наших абонентов проходит в сетях 4G. Чтобы такими современными сервисами могли пользоваться не только люди в крупных городах и районных центрах, компания активно расширяет покрытие LTE по всей территории республики. В этом году мы модернизировали базовые станции уже в 38 поселениях Бурятии, в том числе удалённых и малочисленных. Так, сеть 4G МегаФона впервые появилась в сёлах Таловка, Белоозерск, Оёр, Посольское, рабочем посёлке Танхой, посёлке Речка Мишиха. Теперь жители этих населённых пунктов могут пользоваться быстрым интернетом и звонить по VoLTE с наилучшим качеством звука», – комментирует Олеся Степанова, директор МегаФона в Республики Бурятия.
МегаФон назвал самые «разговорчивые» села Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Рейтинг возглавили жители Поселья и Онохоя
За сутки выявили более 300 заражённых
Итоги озвучат в конце октября
Военнослужащие «Байкала» обратились к землякам
Работа идёт с четырёх часов утра
По словам пассажиров, на одном из маршрутов терминалы стали убирать
Женщине два года не отвечали на заявление
Это необходимо сделать, «чтобы не стать частью печально статистики»
Гала-концерт состоится 24 сентября в Улан-Удэ
В соревнованиях примут участие юноши 2006 года рождения и младше
Максимальная температура составит +17
Её представит Российская государственная библиотека искусств
Открытие фестиваля состоится 16 сентября
Лето проводят оглушительным концертом и «мотодвижухой» под открытым небом
За ходьбу командой вручат призы