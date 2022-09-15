В Улан-Удэ откачивают лужи после ночного дождя

Работа идёт с четырёх часов утра



В столице Бурятии ночью прошёл дождь, и на городских улицах образовались лужи. С четырёх утра сотрудники комбината по благоустройству откачали 930 кубов дождевой воды – это порядка 133 машин, сообщили в мэрии.



Было задействовано пять вакуумных машин и две мотопомпы. «В настоящее время все основные места скоплений дождевых вод ликвидированы», - отметили в администрации города.



Отметим, после дождя на некоторых участках дорог в Улан-Удэ ливневые канализации не сразу справляются с большими потоками дождевой воды, требуется некоторое время для её отвода.



Оставить заявку на откачку луж можно по телефонам круглосуточной диспетчерской комбината по благоустройству 379-646; 380-838.

