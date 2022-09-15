Улан-удэнцы просят оборудовать маршрутки терминалами для оплаты безналом

По словам пассажиров, на одном из маршрутов терминалы стали убирать
Жители Улан-Удэ сообщили о проблеме с оплатой проезда на 59 маршруте. Жалобу пассажиров приводит паблик «Весь Улан-Удэ • Бурятия».
В феврале 2022 года автобусы и микроавтобусы в Улан-Удэ оснастили терминалами для безналичной оплаты. Тогда сообщалось, что терминалы появились на 3, 23, 29, 44, 55, 59, 77, 82 и 100 маршрутах.
Однако спустя меньше чем год пассажиры пожаловались на то, что в автобусах маршрута №59 терминалов стало меньше.
Местные жители, раздосадованные такой новостью, жалуются на то, что для проезда в общественном транспорте теперь обязательно приходится иметь при себе наличные средства.
В случае отсутствия терминала многие маршрутчики предлагают возможность перевода платы за проезд прямиком на их банковский счёт по номеру телефона. Также по-прежнему остаются и водители-приверженцы исключительно наличной оплаты. Зафиксированы случаи, когда водители автобусов после просьбы дать номер телефона для перевода реагировали на это крайне негативно и срывались на крик.
«Любая услуга должна быть оплачена»
В свою очередь, в комитете по транспорту администрации Улан-Удэ «Байкал-Daily» не подтвердили информацию о том, что на 59 маршруте исчезли все терминалы.
- Парк подвижного состава маршрута № 59 оснащен терминалами для безналичной оплаты. Всего 43 единицы. По данным ООО «Оператор транспортных сервисов», 13 сентября пассажиры данного маршрута воспользовались возможностью безналичной оплаты через 21 терминал, - уточнили в комитете по транспорту.
Вообще же обязательного требования по осуществлению безналичного расчета в общественном транспорте нет. При этом, оказывается, есть требование о выдаче кассового чека или бланка строгой отчётности на бумажном носителе.
- В Улан-Удэ внедрение безналичной оплаты проезда через переносные валидаторы осуществляется с 2017 году совместно с ПАО «Сбербанк». На сегодня терминалами для безналичной оплаты оснащены все трамваи, автобусы МУП «Городские маршруты» и порядка 400 автобусов частных перевозчиков. Работа по охвату всего подвижного состава продолжается, - сообщили в комитете по транспорту.
Пассажирам напомнили, что любая оказанная услуга должна быть оплачена. Поэтому в маршрутках рекомендуется всего иметь наличные для оплаты проезда.
Жалобы на качество работы городских маршрутов можно оставить по телефону «горячей линии» 45-45-53. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 20:00 часов, включая выходные и праздничные дни. В сообщении необходимо указать, номер маршрута, государственный регистрационный знак автобуса, время и место события для принятия мер в отношении конкретного водителя.
Улан-удэнцы просят оборудовать маршрутки терминалами для оплаты безналом
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