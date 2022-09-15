В Бурятии многодетная мать через суд добилась выплату на жильё

Женщине два года не отвечали на заявление



Мать восьмерых несовершеннолетних детей из села Шэнэ Буса Заиграевского района обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку закона о мерах социальной поддержки многодетных семей.



Установлено, что в марте 2020 года многодетная мать обратилась в министерство социальной защиты населения республики с заявлением о выдаче единовременной денежной выплаты на приобретение жилья. Постановлением правительства Бурятии эта выплата полагается многодетным семьям, имеющим шесть и более детей.



Длительное время региональным министерством решение по заявлению многодетной семьи не принималось.



Прокурор района направил в суд иск об обязании республиканского министерства социальной защиты населения предоставить единовременную денежную выплату на приобретение жилого помещения многодетной семье из Заиграевского района.



Железнодорожный районный суд Улан Удэ требования прокурора удовлетворил.



Дополнительным решением суда определена сумма выплаты в размере 5,3 млн рублей.



Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

