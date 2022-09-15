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Жителей Бурятии призывают позаботиться об отопительных печах

Жителей Бурятии призывают позаботиться об отопительных печах
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Это необходимо сделать, «чтобы не стать частью печально статистики»

С приходом холодов стоит уделить внимание отопительным системам, не лишним будет и освежить свои знания и навыки в обращении с отопительными приборами. Обратились в ГУ МЧС по Бурятии к жителям региона.

С началом отопительного сезона причиной бытовых пожаров все чаще становится нарушение правил устройств и эксплуатации печного отопления, а также нарушение правил пожарной безопасности гражданами. Хотя, и само печное оборудование со временем приходит в негодность.

Чтобы не стать частью печально статистики, сотрудники государственного пожарного надзора советуют правильно подготовиться к зимовке.

- Перед началом отопительного сезона необходимо провести необходимый ремонт печи - залатать все трещины и прогары, дымоходы следует очистить от сажи и побелить. Лучше всего, чтобы печь была белой это позволит своевременно обнаруживать неисправности, трещины в печи, которые могут привести к пожару, так как на белом фоне хорошо заметен чёрный след от дыма. Если печь, камин или дымоход неисправен - эксплуатировать его нельзя.

- Для отвода дыма следует применять вертикальные дымовые трубы без уступов. В местах пересечения дымовых труб со сгораемыми конструкциями расстояние от внутренней поверхности дымовых каналов до этих конструкций должно быть не менее 38 см.

- Для защиты пола перед топкой печи следует предусмотреть металлический лист.


Запрещается:

- Располагать топливо и другие горючие вещества, и материалы на предтопочном листе.

- Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними.

- Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

- Перекаливать печи.

- Устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.

- Помните! Правильная эксплуатация печного оборудования, а также соблюдение правил пожарной безопасности может сохранить жизнь вам и вашим близким! – напоминают в республиканском ГУ МЧС. 


МЧС отопительный сезон

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