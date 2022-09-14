В Улан-Удэ сократилось время работы одного из пунктов вакцинации

Общество, Фото: городская поликлиника №3

Речь идёт о пункте вакцинации на проспекте Строителей



В Улан-Удэ с 14 сентября изменился график работы пункта вакцинации против коронавируса на проспекте Строителей, 46А ст1 (за дацаном), остановка «МУП КСК». Раньше он работал до 19 часов, сейчас время сократилось.



Новый режим работы:



Понедельник – пятница - 10:00-18:00

Перерыв - 13.00-13.30

Суббота – 09.00-14.00

Воскресенье - выходной день.



По вопросам работы пунктов вакцинации можно обращаться по телефону Call-центра поликлиники 29-73-60.



