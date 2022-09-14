Под конец недели Бурятию накроют дожди и ветер

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Промозглая погода установилась в республике



Нынешняя рабочая неделя в Бурятии закончится ухудшением погоды. Ожидаются осадки, ветер усилится до 15-19 м/с.



По данным Бурятского гидрометцентра, 16 сентября, в пятницу, по республике будет облачно, ночью по юго-западу и югу, днём по южной половине республики дожди, местами сильные, по северной половине местами небольшие дожди, в горных районах с мокрым снегом.



Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 7-12, утром и днём в отдельных районах 15-19 м/с. Температура ночью +3,+8, местами -1,-6, днём +8,+13, по северу до +18.



В субботу, 17 сентября, погода начнёт налаживаться. Ожидается переменная облачность, ночью по южной половине дожди, в горах с мокрым снегом, днём осадки прекратятся. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +2,+7, местами до 0,-4, днём +10,+15.



Завтра же, 15 сентября, значительных перемен в погоде не ожидается. Прогнозируется переменная облачность, ночью местами небольшие и умеренные дожди, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +2,+7, местами 0,-5, днём +12,+17.

