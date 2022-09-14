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В аэропорту Улан-Удэ поменяли изношенный баннер на новый

В аэропорту Улан-Удэ поменяли изношенный баннер на новый
Общество,  Фото:Дмитрий Гармаев
Слово «Байкал» написали на разных языках мира

В аэропорту «Байкал» поменяли баннер, который висит на диспетчерской вышке аэровокзала со стороны перрона. Теперь на нём написано название аэропорта на разных языках.

- Старый баннер, конечно, изрядно износился, и самое время его поменять, - написал генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаев в своём телеграм-канале.


Этот баннер видят пассажиры, когда приземляются в Улан-Удэ. Прежний баннер действительно уже потерял привлекательный вид и скорее портил внешний вид, нежели украшал фасад здания. Теперь же туристы из разных стран смогут прочитать название «Байкал» на своём языке.




Аэропорт "Байкал"

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