В аэропорту Улан-Удэ поменяли изношенный баннер на новый







Этот баннер видят пассажиры, когда приземляются в Улан-Удэ. Прежний баннер действительно уже потерял привлекательный вид и скорее портил внешний вид, нежели украшал фасад здания. Теперь же туристы из разных стран смогут прочитать название «Байкал» на своём языке.













В аэропорту «Байкал» поменяли баннер, который висит на диспетчерской вышке аэровокзала со стороны перрона. Теперь на нём написано название аэропорта на разных языках.- Старый баннер, конечно, изрядно износился, и самое время его поменять, - написал генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаев в своём телеграм-канале.