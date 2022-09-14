В Улан-Удэ отопление полностью подключат к 15 сентября

На сегодня подключены все многоквартирные дома в Советском и Октябрьском районах



В Улан-Удэ до завтра подключат к отоплению все многоквартирные дома, сообщила сегодня, 14 сентября, пресс-служба мэрии.



В столице Бурятии отопительный сезон, как и в прошлом году, начался 5 сентября. По состоянию на 13 сентября почти все многоквартирные дома подключены к отоплению. Теплоноситель подан ко всем детским садам, школам и лечебным учреждениям, однако пока некоторые учреждения здравоохранения отказываются подключаться из-за тёплой погоды.



- Идёт десятый день отопительного сезона. Погода в сентябре неустойчивая и, как показал успешный опыт раннего введения отопительного сезона, мы двигаемся в правильном направлении. На сегодня подключены все многоквартирные дома в Советском и Октябрьском районах, в Железнодорожном оставшиеся 100 домов будут сегодня подключены. Все детсады, школы, лечебные учреждения подключены к отоплению, - сообщил мэр Игорь Шутенков.



О начале отопительного сезона в Улан-Удэ доложили сегодня на планёрном совещании мэра.



Начало отопительного сезона проходит в штатном режиме. Запасы топлива в муниципальных ведомственных котельных, а также в котельных, расположенных в военных городках сформированы в пределах норматива и составляют 45 суток. Ремонт по электросетевому комплексу идёт в графике, выполнено 117 мероприятий из 133-х.



Также заменены водопроводные сети протяжённостью 3128 метров при плане 2981 метр. По асфальтированию участков, нарушенных после прокладки сетей, при плане 2200 метров восстановлено 3170 метров. По теплосетевому комплексу при плане 40 участков или 9980 метров сдано 39 участков – это 9400 метров, не сдан один участок – это 502 км, там работы завершатся до 15 сентября. Ограничений по теплу у жителей нет, тепло подаётся по прежней схеме.



По объектам социальной сферы учреждения образования, культуры и спорта, лечебные учреждения и административные здания к отопительному сезону готовы на 100 процентов.



На планёрном совещании отметили, что в этом году к проверке подготовки военных городков к отопительному сезону подключилась прокуратура Улан-Удэнского гарнизона, которая взяла вопрос на контроль.



- Первый выезд у нас был на станцию Дивизионную за 10 дней до начала отопительного сезона. Там из пяти котлов четыре было разобрано, пришлось обращаться в военную прокуратуру Улан-Удэнского гарнизона. Отреагировали хорошо, теперь с нами везде выезжает военный прокурор, уже выданы два предписания. На сегодняшний день на Дивизионной ситуация улучшилась, все собрано, но тем не менее температура теплоносителя не соответствует норме, сегодня утром была 52 градуса. Дома закреплены за управляющей компанией, мы ежедневно фиксируем недогрев, 25 сентября подведём итоги и произведём перерасчёт. Наша задача добиться устойчивого теплоносителя, - сказал заместитель мэра – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.



В связи с этим мэр Улан-Удэ дал поручение установить дополнительные датчики давления и температуры на четырёх котельных в военных городках.



- У нас в течение двух лет работает система мониторинга за качеством теплоснабжения в городе. Единая дежурно-диспетчерская служба круглосуточно и дистанционно отслеживает параметры на 22-х котельных в Улан-Удэ. Принимаем решение дополнительно установить датчики давления и температуры на четырех котельных в военных городках - в микрорайонах Звёздный, Сосновый Бор и Дивизионный, - сказал Игорь Шутенков.



О подготовке к осенне-зимнему периоду также доложил директор филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14» Андрей Соболев.



- На сегодняшний день обстановка удовлетворительная, котельные работают в штатном режиме, замечаний по работе оборудования и персонала нет. По топливу нормативный запас обеспечен, уголь в остатке – 12 600 тонн, мазут – 3108 тонн. Поставка топлива продолжается, аварийный запас по материалам и оборудованию укомплектован. По запуску систем отопления – у нас отопительный сезон начался 5 числа, объекты подключаем поэтапно по согласованному графику в течение 10 дней. Тепловые сети все запущены, находятся на циркуляции, есть ряд домов, которые не включаются с учетом погодного фактора. Сегодня все объекты подключаем, - сказал Андрей Соболев.

