Поезду Северобайкальск – Анапа добавили рейсы в бархатный сезон

Дополнительные рейсы назначены на 15 и 29 сентября



В бархатный сезон поезд №235Э/235С сообщением Северобайкальск – Анапа совершит два дополнительных рейса. Они состоятся 15 и 29 сентября, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.



Другие поезда южного направления формирования продолжат курсировать согласно графику.



В целом по России интерес к поездкам на курорты черноморского побережья и Северного Кавказа в сентябре и октябре 2022 года не снижается. Наиболее востребованными направлениями традиционно являются: Адлер, Сочи, Анапа, Новороссийск, Лазаревское, Минеральные Воды, Кисловодск. В бархатный сезон по этим направлениям планируется перевезти свыше 2 млн пассажиров, что на 50% больше аналогичного периода прошлого года и более чем на 20% превышает показатели 2019 года.



Для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки в сообщении с югом России АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») назначило порядка 300 дополнительных рейсов по этим направлениям. Для этого ряду поездов продлили летний график курсирования, а также увеличили периодичность некоторых сезонных летних и круглогодичных поездов.



