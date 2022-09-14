Дополнительные рейсы назначены на 15 и 29 сентября
В бархатный сезон поезд №235Э/235С сообщением Северобайкальск – Анапа совершит два дополнительных рейса. Они состоятся 15 и 29 сентября, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.
Другие поезда южного направления формирования продолжат курсировать согласно графику.
В целом по России интерес к поездкам на курорты черноморского побережья и Северного Кавказа в сентябре и октябре 2022 года не снижается. Наиболее востребованными направлениями традиционно являются: Адлер, Сочи, Анапа, Новороссийск, Лазаревское, Минеральные Воды, Кисловодск. В бархатный сезон по этим направлениям планируется перевезти свыше 2 млн пассажиров, что на 50% больше аналогичного периода прошлого года и более чем на 20% превышает показатели 2019 года.
Для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки в сообщении с югом России АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») назначило порядка 300 дополнительных рейсов по этим направлениям. Для этого ряду поездов продлили летний график курсирования, а также увеличили периодичность некоторых сезонных летних и круглогодичных поездов.
Поезду Северобайкальск – Анапа добавили рейсы в бархатный сезон
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