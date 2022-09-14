14 сентября

13 сентября

Популярное

Поезду Северобайкальск – Анапа добавили рейсы в бархатный сезон

Поезду Северобайкальск – Анапа добавили рейсы в бархатный сезон
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Дополнительные рейсы назначены на 15 и 29 сентября

В бархатный сезон поезд №235Э/235С сообщением Северобайкальск – Анапа совершит два дополнительных рейса. Они состоятся 15 и 29 сентября, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

Другие поезда южного направления формирования продолжат курсировать согласно графику.

В целом по России интерес к поездкам на курорты черноморского побережья и Северного Кавказа в сентябре и октябре 2022 года не снижается. Наиболее востребованными направлениями традиционно являются: Адлер, Сочи, Анапа, Новороссийск, Лазаревское, Минеральные Воды, Кисловодск. В бархатный сезон по этим направлениям планируется перевезти свыше 2 млн пассажиров, что на 50% больше аналогичного периода прошлого года и более чем на 20% превышает показатели 2019 года.

Для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки в сообщении с югом России АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») назначило порядка 300 дополнительных рейсов по этим направлениям. Для этого ряду поездов продлили летний график курсирования, а также увеличили периодичность некоторых сезонных летних и круглогодичных поездов.

поезд

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Поезду Северобайкальск – Анапа добавили рейсы в бархатный сезон
Поезду Северобайкальск – Анапа добавили рейсы в бархатный сезон
Общество, 14.09.2022
Дополнительные рейсы назначены на 15 и 29 сентября
Врачи Тункинской больницы проводят месячник трезвости
Врачи Тункинской больницы проводят месячник трезвости
Общество, 14.09.2022
Акция традиционно стартует в сентябре
Жители сотых кварталов Улан-Удэ жалуются на разбитую дорогу
Жители сотых кварталов Улан-Удэ жалуются на разбитую дорогу
Общество, 14.09.2022
Местные жители со страхом ждут новых дождей
Росгвардейцы Бурятии помогают собрать детей в школу
Росгвардейцы Бурятии помогают собрать детей в школу
Общество, 14.09.2022
Благотворительная акция продлится до середины сентября
Мэр Улан-Удэ поручил отмыть город
Мэр Улан-Удэ поручил отмыть город
Общество, 14.09.2022
«В зиму мы должны войти чистыми, ухоженными и опрятными», - заявил он
В Бурятии школьники познакомились со спецтехникой Тункинского нацпарка
В Бурятии школьники познакомились со спецтехникой Тункинского нацпарка
Общество, 14.09.2022
Экскурсия прошла в рамках празднования Дня работника леса
В Москве откроется экспозиция «Чита – центр Забайкальского фронта»
В Москве откроется экспозиция «Чита – центр Забайкальского фронта»
Общество, 14.09.2022
Артисты из Забайкальского края выступят на открытии
Почти у 300 жителей Бурятии выявили COVID-19
Почти у 300 жителей Бурятии выявили COVID-19
Общество, 14.09.2022
Заболеваемость потихоньку увеличивается
Жительница Бурятии быстро вышла замуж после визита к богине Янжиме
Жительница Бурятии быстро вышла замуж после визита к богине Янжиме
Общество, 14.09.2022
«Долго ждать не пришлось», - рассказала девушка
В Бурятии снижается активность клещей
В Бурятии снижается активность клещей
Общество, 14.09.2022
С начала сезона они покусали более четырёх тысяч человек
Минобороны рассказало о подвиге военного из Бурятии
Минобороны рассказало о подвиге военного из Бурятии
Общество, 14.09.2022
Александр Слепцов награждён орденом Мужества
В Улан-Удэ представят книгу учёного-долгожителя
В Улан-Удэ представят книгу учёного-долгожителя
Общество, 14.09.2022
В столице Бурятии проведут творческую встречу с Евгением Голубевым
В Бурятии проходит конкурс детского рисунка
В Бурятии проходит конкурс детского рисунка
Общество, 14.09.2022
Заявки принимаются по 3 октября

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^