15 сентября

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В Бурятии сохранится дождливая погода

В Бурятии сохранится дождливая погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Максимальная температура составит +17

По данным Бурятского гидрометцентра, 15 сентября по республике переменная облачность, ночью местами небольшие и умеренные дожди, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +2,+7, местами 0,-5, днём +12,+17.

В Улан-Удэ ночью небольшой дождь, днём без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью +4,+6, днём +14,+16.
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