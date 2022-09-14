14 сентября

13 сентября

Популярное

В Закаменске на день запретят розничную продажу алкоголя

В Закаменске на день запретят розничную продажу алкоголя
Общество,  Фото:pixabay.com
Ограничения введут в День города

В Закаменске 17 сентября, в День города, не будут продавать алкоголь.

Отметим, что согласно закону Бурятии, не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 21:00 до 9:00, а также в дни проведения «последнего» звонка, международного дня защиты детей, Сурхарбана, Дня города (района), Дня знаний. Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции предприятиями общественного питания.

Напомним, что в День города в городском парке Закаменска пройдёт большая праздничная программа (0+). Кроме этого, здесь начата установка скульптур, сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.

- Сегодня в нашем парке устанавливаются 5 скульптур: шахтёр, лучница, боксёр, волейболист и футболист, что станет хорошим подарком Закаменску ко Дню города. На следующей неделе будет поставлено 200 саженцев деревьев (черёмуха, яблоня, ива, клён, сирень, боярышник) для оформления аллей, - прокомментировала заместитель главы И. Скоробогатова.

Также в рамках Дня города 16 сентября в ФСК «Тамир» Закаменска пройдёт районный личный турнир по настольному теннису среди женщин и девушек, мужчин и юношей (0+).
Закаменск Бурятия день города ограничение продажи спиртного запрет на продажу спиртных напитков

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Известные хореографы проводят мастер-классы в Бурятии
Известные хореографы проводят мастер-классы в Бурятии
Общество, 14.09.2022
С современной хореографией познакомили артистов театра оперы и балета
В Северобайкальске День города отметят в июле
В Северобайкальске День города отметят в июле
Общество, 14.09.2022
Горожане выбрали новую дату празднования
Бурятия стала второй в ДФО по осеннему туристическому кешбэку
Бурятия стала второй в ДФО по осеннему туристическому кешбэку
Общество, 14.09.2022
Отдых в санаториях республики пользуется популярностью среди россиян
Сёла Бурятии хотят включить в число маршрутов дальневосточной авиакомпании
Сёла Бурятии хотят включить в число маршрутов дальневосточной авиакомпании
Общество, 14.09.2022
Среди кандидатов: Орлик, Багдарин, Кырен и город Закаменск
В аэропорту Улан-Удэ поменяли изношенный баннер на новый
В аэропорту Улан-Удэ поменяли изношенный баннер на новый
Общество, 14.09.2022
Слово «Байкал» написали на разных языках мира
В Улан-Удэ отопление полностью подключат к 15 сентября
В Улан-Удэ отопление полностью подключат к 15 сентября
Общество, 14.09.2022
На сегодня подключены все многоквартирные дома в Советском и Октябрьском районах
Поезду Северобайкальск – Анапа добавили рейсы в бархатный сезон
Поезду Северобайкальск – Анапа добавили рейсы в бархатный сезон
Общество, 14.09.2022
Дополнительные рейсы назначены на 15 и 29 сентября
Врачи Тункинской больницы проводят месячник трезвости
Врачи Тункинской больницы проводят месячник трезвости
Общество, 14.09.2022
Акция традиционно стартует в сентябре
Жители сотых кварталов Улан-Удэ жалуются на разбитую дорогу
Жители сотых кварталов Улан-Удэ жалуются на разбитую дорогу
Общество, 14.09.2022
Местные жители со страхом ждут новых дождей
Улан-удэнцы высадят деревья на месте сгоревшего леса
Улан-удэнцы высадят деревья на месте сгоревшего леса
Общество, 14.09.2022
Акция состоится на Верхней Берёзовке
Росгвардейцы Бурятии помогают собрать детей в школу
Росгвардейцы Бурятии помогают собрать детей в школу
Общество, 14.09.2022
Благотворительная акция продлится до середины сентября
Мэр Улан-Удэ поручил отмыть город
Мэр Улан-Удэ поручил отмыть город
Общество, 14.09.2022
«В зиму мы должны войти чистыми, ухоженными и опрятными», - заявил он

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^