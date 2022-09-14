Ограничения введут в День города
В Закаменске 17 сентября, в День города, не будут продавать алкоголь.
Отметим, что согласно закону Бурятии, не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 21:00 до 9:00, а также в дни проведения «последнего» звонка, международного дня защиты детей, Сурхарбана, Дня города (района), Дня знаний. Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции предприятиями общественного питания.
Напомним, что в День города в городском парке Закаменска пройдёт большая праздничная программа (0+). Кроме этого, здесь начата установка скульптур, сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.
- Сегодня в нашем парке устанавливаются 5 скульптур: шахтёр, лучница, боксёр, волейболист и футболист, что станет хорошим подарком Закаменску ко Дню города. На следующей неделе будет поставлено 200 саженцев деревьев (черёмуха, яблоня, ива, клён, сирень, боярышник) для оформления аллей, - прокомментировала заместитель главы И. Скоробогатова.
Также в рамках Дня города 16 сентября в ФСК «Тамир» Закаменска пройдёт районный личный турнир по настольному теннису среди женщин и девушек, мужчин и юношей (0+).
В Закаменске на день запретят розничную продажу алкоголя
Общество, Фото:
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