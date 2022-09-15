Гала-концерт состоится 24 сентября в Улан-Удэ
В сентябре в Бурятии проходит открытый конкурс-фестиваль по сценический фланкировке «Серебряная шашка». В нём принимают участие казачьи аутентичные (этнографические), фольклорные вторичные и стилизованные (сценические) коллективы, а также отдельные исполнители.
Участники соревнуются в двух возрастных группах: взрослые и молодёжные (не моложе 16 лет), детские и юношеские (не старше 16 лет). Жюри оценивают уровень исполнительского мастерства и артистизм, степень владения приёмами, соответствие стиля и манеры исполнения особенностям художественной культуры казачества, скорость выполнения элементов, художественную зрелищность, боевую акробатику, соответствие и использование костюмов, музыкальных инструментов и реквизита.
Второй этап конкурса и гала-концерт фестиваля состоятся 24 сентября в Улан-Удэ. Участников конкурса наградят дипломами участников и лауреатов I, II и III степеней, говорится в положении фестиваля.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии проходит конкурс по казачьей фланкировке
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