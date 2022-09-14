Врачи Тункинской больницы проводят месячник трезвости

Акция традиционно стартует в сентябре



В Бурятии стартовал месячник трезвости. Традиционно он начинается 11 сентября, в День трезвости. Врачи проводят мероприятия и акции, призванные напомнить о вреде алкоголя и популяризировать трезвый и здоровый образ жизни.



Месячник проводят ежегодно. Врачи Тункинской центральной районной больницы также не остались в стороне. Весь месяц они будут публиковать познавательные материалы, направленные на снижение уровня злоупотребления алкоголем.



- Уважаемые жители и гости Тункинского района! Идёт месячник трезвости в Республике Бурятия! К сожалению, в нашей стране актуальна проблема алкоголизма, когда многие люди погружаются в употребление. В этой ситуации, немаловажным становится понимание того, что подобный путь гибелен. Поэтому на него лучше не вставать. А алкоголь и табак не нужны, ибо приводят лишь к проблемам со здоровьем и в жизни! - обращаются медики Тункинской ЦРБ.



На днях минздрав Бурятии опубликовал страшную статистику. За последние восемь месяцев в Бурятии произошло 121 ДТП из-за нетрезвых водителей. Такие аварии унесли жизни 28 человек, ещё 200 получили различные травмы.

