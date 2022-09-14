Погрузиться в мир книг и творчества можно будет в эту субботу
17 сентября жителей столицы Бурятии приглашают совершить «погружение» в мир книг, знаний, интеллекта и творчества. Экскурсии, презентации проектов, арт-мастерские, буккроссинг и многое другое ждёт посетителей Дня открытых дверей во всех городских библиотеках Улан-Удэ.
Каждый сможет не только записаться в библиотеку, но и познакомиться с работой действующих клубов и кружков, найти занятие по душе, и, конечно же, выбрать понравившиеся книги на представленных книжных выставках.
Молодёжь проведёт это время в компании таких же увлечённых, поиграв в настольные игры или пройдя квесты. Для детей в течение дня будут проводиться мастер-классы, обучающие уроки по рисованию, игротека и многое другое. Об этом сообщает централизованная библиотечная система Улан-Удэ.
Дни открытых дверей в этот же день пройдут и в культурно-досуговых центрах города. Желающим предлагают записаться в студии художественного творчества.
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Библиотеки и КДЦ Улан-Удэ приглашают на День открытых дверей
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