Жители сотых кварталов Улан-Удэ жалуются на разбитую дорогу









Одна из дорог в сотых кварталах Улан-Удэ стала настоящей преградой для автолюбителей. Там глубокие ямы и трещины в земле вперемешку с неровным грунтом.На проблему местный житель пожаловался в паблике «Аноним 03».«Все лето у нас идёт строительство повысительной станции на горе. И хотя нам эта станция воды не принесет, к стройке мы относимся пониманием. Все лето пробирались домой в объезд, то одной окольной дорогой, то другой, потому что на нашей летом зияла огромная дыра и куча песка. И даже ладно, там особо не было видно рабочих, так что и яма уже начала осыпаться, а вместо дороги сплошные ухабы, - поделился местный житель.После доставленных неудобств дорогу всё-таки сровняли и отгрейдировали, однако радость продлилась недолго. Вскоре потоки воды размыли уже отгрейдированый участок, в результате чего на нём вновь образовались ямы и трещины. А поскольку дождя не было уже давно, то вода течёт явно с промышленного объекта на горе, считают местные жители.- Хотели дойти до источника этого ручья, да туда без сапог не проберешься, грязь. Со страхом ждём обещанных на этой неделе дождей. Запасаемся домкратами, - посетовал местный житель.