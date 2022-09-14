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Забайкальцы выиграли чемпионат Вооружённых сил по регби

Забайкальцы выиграли чемпионат Вооружённых сил по регби
Общество,  Фото:федерация регби Забайкальского края
Сборная ВВО повторила успех прошлого года

На московском стадионе «Слава» 9 сентября прошёл чемпионат Вооружённых сил РФ по регби-7. Сборная Восточного военного округа, состоящая полностью из забайкальских регбистов, одержала победу в турнире, повторив успех прошлого года. Регбисты в «сухую» обыграли три команды, сообщает пресс-служба фонда развития Забайкальского края.

Как рассказал президент краевой федерации регби Александр Сетов, соперники ни разу не смогли набрать очки, соревнуясь с командой из Забайкалья. Первой команда ВВО встретилась с представителями Военно-морского флота, затем были сборные Северного флота и Западного военного округа. Суммарно команда ВВО набрала более ста очков за чемпионат.

Также Александр Сетов отметил, что в сезоне 2022-23 годов помощь получат как мужская и женская, так и юношеские краевые команды. Он напомнил, что федерация регби края, созданная в 2012 году, стабильно показывает хорошие результаты.

- Само движение регби в Забайкалье развивается с 2004 года. Сейчас ведётся системная работа по созданию условий для развития регби. Пока мы объединяем 350 взрослых, студентов и школьников, но уже в ближайшее время планируем увеличить количество занимающихся регби до тысячи. Регби - самый универсальный вид спорта. Мы бегаем как легкоатлеты, играем с мячом как баскетболисты и футболисты, боремся как борцы, - отметил президент федерации регби Забайкалья.
Забайкальский край ВВО военнослужащие чемпионат регби спорт

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