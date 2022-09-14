В мероприятии примут участие около 5000 студентов
17 сентября в Иркутске на площади у дворца спорта «Труд» пройдёт концерт в честь парада российского студенчества. Мероприятие состоится в столице области впервые за три года.
Парад российского студенчества – это общегородское посвящение первокурсников образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования в студенты.
- Этот день сплотит все вузы и ссузы города, студентов всех курсов и факультетов и объединит около пяти тысяч студентов из более чем 25 образовательных организаций, - рассказала министр по молодёжной политике региона Маргарита Цыганова.
Во время парада студенческие колонны пройдут по центральным улицам города. Для участников подготовлена торжественная программа. Будут работать интерактивные площадки от организаторов и партнёров мероприятия и точки питания. Торжественная программа включает клятву первокурсника и выступления лучших творческих коллективов иркутских вузов и организаций среднего профессионального образования. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Возрастное ограничение 16+
По Иркутску пройдёт парад российского студенчества
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