По Иркутску пройдёт парад российского студенчества

В мероприятии примут участие около 5000 студентов



17 сентября в Иркутске на площади у дворца спорта «Труд» пройдёт концерт в честь парада российского студенчества. Мероприятие состоится в столице области впервые за три года.



Парад российского студенчества – это общегородское посвящение первокурсников образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования в студенты.



- Этот день сплотит все вузы и ссузы города, студентов всех курсов и факультетов и объединит около пяти тысяч студентов из более чем 25 образовательных организаций, - рассказала министр по молодёжной политике региона Маргарита Цыганова.



Во время парада студенческие колонны пройдут по центральным улицам города. Для участников подготовлена торжественная программа. Будут работать интерактивные площадки от организаторов и партнёров мероприятия и точки питания. Торжественная программа включает клятву первокурсника и выступления лучших творческих коллективов иркутских вузов и организаций среднего профессионального образования. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



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