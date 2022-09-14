В Агинском округе стартует фестиваль бурятского языка

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Открытие фестиваля состоится 16 сентября



Фестиваль бурятского языка пройдёт в Агинском Бурятском округе с 16 сентября по 21 октября. Главной темой мероприятия станет бурятский язык в семейном общении.



Также особенностью фестиваля этого года будет заключаться в том, что участниками различных мероприятий станут не только дети или взрослые, но и целые семьи. Например, в октябре для семейных команд пройдёт турнир «Шагай наадан», игра «Ага-интеллект» на бурятском языке. Мамы с дочерями смогут принять участие в межмуниципальном конкурсе «Эхын hургаал», а отцы с сыновьями – в конкурсе «Эсэгын hургаал». В интернете пойдёт семейный челлендж «Бидэ гэр булоороо…».



Открытие фестиваля состоится 16 сентября на центральной площади столицы округа (6+). Начало в 15:00. В этот день зрителей ожидает насыщенная программа: театрализованное представление, песни, танцы, выставка «Быт и традиции бурят», графика художника Доржи Гомбоева, тантамореска – стенд с изображением мужской и женской одежды для фотосъёмки, выставка сувениров, народные игры «Шагай наадан». Всех желающих научат на мастер-классах плести тесьму «Сохимол сохихо», верёвки из конского волоса, валять игрушки из шерсти, делать бурятскую пуговицу «Сомпи».



Среди всех пришедших в этот день на площадь в национальной бурятской одежде будет проведена лотерея, где будут разыграны брендированные кружки, футболки фестиваля, билеты в кино и музеи. Главными призами станут ювелирные украшения.



В течение месяца жителей округа ожидают более 40 творческих, интеллектуальных и спортивных мероприятий. В том числе ставшие любимыми: конкурс чтецов «Барбаайдай» среди дошколят, конкурс исполнителей бурятской песни «Талын аялгаханууд», фестиваль детского ёхора, конкурс «Агамни шамдаа» мастеров художественного чтения, конкурс рисунков для детей дошкольного возраста по мотивам бурятских сказок.



Своими познаниями об истории Агинского дацана, традициями и обычаями бурятского народа школьники Аги поделятся в ставшем уже традиционном конкурсе «Аба эжын хэлэн гамтайл». Знатоки острого слова посоревнуются в своём мастерстве в межмуниципальном конкурсе «Сэсэн угэ». В музеях и библиотеках округа будут проведены квесты, игры, тематические уроки, мастер-классы, встречи с поэтами и писателями.



Ждут жителей округа и новые премьеры. Национальный театр «Амар Сайн» приглашает земляков на концерт-презентацию сборника песен хори-бурят «Арадайм алтан абдарhaa». Агинская краевая библиотека имени Ц. Жамцарано ждёт всех на презентацию книги про загадки.



Кроме этого пройдёт первенство округа по бурятской борьбе «Бyхэ барилдаан» среди школьников, открытый турнир по стрельбе из лука по бурятским правилам, открытые соревнования по конному спорту, II межмуниципальный конкурс «Морин Эрдэни». В детских садах проведут День национальных видов спорта.



Завершится фестиваль межрегиональной научно-практической конференцией, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.



Возрастное ограничение 6+

