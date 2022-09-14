Акция состоится на Верхней Берёзовке
17 сентября в 12:00 на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ стартует акция по высадке деревьев (0+). В рамках проекта «Зелёный путь» любой желающий сможет присоединиться к озеленению.
Новые деревца высадят на месте, где сгорели 15 гектаров леса.
- Будут высажены ясени, дубы, бархаты, рябины, кедры, липы, караганы и другие деревья. Лес должен получиться разнообразным и многоярусным, - сообщили организаторы.
Кроме того, участников акции ждут мастер-классы, выставка-продажа растений, создание экомандалы и беспроигрышная лотерея.
Проводит акцию АНО «Байкальский пермакультурный центр Друиды».
Улан-удэнцы высадят деревья на месте сгоревшего леса
Общество, Фото:
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