Улан-удэнцы высадят деревья на месте сгоревшего леса

Акция состоится на Верхней Берёзовке



17 сентября в 12:00 на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ стартует акция по высадке деревьев (0+). В рамках проекта «Зелёный путь» любой желающий сможет присоединиться к озеленению.



Новые деревца высадят на месте, где сгорели 15 гектаров леса.



- Будут высажены ясени, дубы, бархаты, рябины, кедры, липы, караганы и другие деревья. Лес должен получиться разнообразным и многоярусным, - сообщили организаторы.



Кроме того, участников акции ждут мастер-классы, выставка-продажа растений, создание экомандалы и беспроигрышная лотерея.



Проводит акцию АНО «Байкальский пермакультурный центр Друиды».



