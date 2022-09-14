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Росгвардейцы Бурятии помогают собрать детей в школу

Росгвардейцы Бурятии помогают собрать детей в школу
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Благотворительная акция продлится до середины сентября

С начала учебного года коллектив отделения вневедомственной охраны по Селенгинскому району Бурятии принимает участие в ежегодной республиканской акции «Помогите детям собраться в школу».

Сотрудники Росгвардии передали школьную форму, канцелярию и товары для творчества в семьи, находящиеся в трудном жизненном положении.

Недавно сотрудники Росгвардии в Селенгинском районе собрали ещё 15 наборов для школьников, которые в скором времени будут переданы детям.




Росгвардия школы

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