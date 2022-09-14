Росгвардейцы Бурятии помогают собрать детей в школу

Благотворительная акция продлится до середины сентября
С начала учебного года коллектив отделения вневедомственной охраны по Селенгинскому району Бурятии принимает участие в ежегодной республиканской акции «Помогите детям собраться в школу».
Сотрудники Росгвардии передали школьную форму, канцелярию и товары для творчества в семьи, находящиеся в трудном жизненном положении.
Недавно сотрудники Росгвардии в Селенгинском районе собрали ещё 15 наборов для школьников, которые в скором времени будут переданы детям.
Акция состоится на Верхней Берёзовке
Благотворительная акция продлится до середины сентября
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