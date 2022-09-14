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Бурятия стала второй в ДФО по осеннему туристическому кешбэку

Бурятия стала второй в ДФО по осеннему туристическому кешбэку
Общество,  Фото:pixabay.com
Отдых в санаториях республики пользуется популярностью среди россиян

Санатории Бурятии занимают второе место в Дальневосточном федеральном округе по популярности отдыха по программе осеннего туристического кешбэка в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные портала бронирования «Санатории-России.рф». Рейтинг составлен на основе анализа продаж осенних путёвок в санатории России в этом году, сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.

- Прошлые этапы продаж уже успели показать, что наибольшей популярностью среди туристов, путешествующих по программе кешбэк, пользуются услуги, предоставляемые санаториями Бурятии, - заявил министр туризма республики Алдар Доржиев.

По словам директора ООО «Курорты Бурятии» Геннадия Бандеева, за последний этап туристического кешбэка было продано более 330 путёвок, что позволило туристам сэкономить в общей сложности до 3 млн рублей.

- Такой результат мы достигли также благодаря дополнительной стимуляции скидками от санаториев до 20%, то есть выгода для наших гостей доходила до 40%, - прокомментировал Геннадий Бандеев.

Бурятия ДФО туризм кешбэк санаторий

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