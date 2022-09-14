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Сёла Бурятии хотят включить в число маршрутов дальневосточной авиакомпании

Сёла Бурятии хотят включить в число маршрутов дальневосточной авиакомпании
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Среди кандидатов: Орлик, Багдарин, Кырен и город Закаменск

Накануне во Владивостоке прошёл Восточный экономический форум. На одном из пленарных заседаний было заявлено, что число маршрутов единой дальневосточной авиакомпании в ближайшие три года вырастет с 390 до 530. Возможно, количество маршрутов увеличится и в Бурятии. В республике прорабатывается вопрос по включению в этот список труднодоступных и отдалённых сёл региона.

Речь идёт о маршрутах из Улан-Удэ в населённые пункты Орлик, Багдарин, Закаменск, Кырен. Если данные направления включат в число маршрутов «Авроры», то перелёты по ним будут субсидироваться из федерального бюджета.

Отметим, на сегодняшний из Улан-Удэ в рамках единой дальневосточной авиакомпании осуществляются рейсы по пяти маршрутам: Владивосток, Хабаровск, Якутск, Красноярск и Хужир. В этом списке находится и Улан-Удэ – Агинское. Однако пока он не осуществляется, так как ожидается подтверждение Забайкальского края о завершении ремонта взлётно-посадочной полосы.

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ, кроме этого, в республике продолжается развитие мощностей транспортной логистики. Так, продолжаются работы по увеличению пропускной способности на Байкало-Амурской магистрали, идут работы по электрификации участка железной дороги. В прошлом году открылся после реконструкции международный пункт пропуска в Кяхте, пропускная способность которого увеличилась в два раза. Также, в Бурятии планируется создать четыре транспортно-логистических комплекса: в Кяхтинском районе – в посёлке Хоронхой и в городе Кяхта, в Улан-Удэ – на базе аэропорта «Байкал» и товарного двора станции Тальцы.
Бурятия дальневосточная авиакомпания авиаперевозки субсидирование

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