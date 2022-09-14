В Бурятии школьники познакомились со спецтехникой Тункинского нацпарка

Общество, Фото: Тункинский нацпарк

Экскурсия прошла в рамках празднования Дня работника леса



13 сентября гостями Тункинского национального парка в Бурятии стали ученики трёх классов Кыренской школы с классными руководителями. Для них была устроена обзорная экскурсия по автопарку, а также продемонстрировано специальное оборудование оперативной группы, сообщили в нацпарке «Тункинский».



Школьники были приятно удивлены технике, используемой в работе государственных инспекторов, среди которых: фотоловушка, прибор ночного видения, квадракоптер «Фантом», переносной видеорегистратор, GPS-навигатор, тепловизор и т.д. О многих предметах дети слышали, но мало кто видел. Специалисты рассказали ребятам, как они работают, каковы их цели и предназначение в охранных мероприятиях.



С не меньшим интересом гости рассматривали автомобили высокой проходимости, помогающей при рейдовых мероприятиях и тушении пожаров.



Экскурсия прошла в рамках празднования Дня работника леса. Празднования каждый год проходят в разные даты, но это всегда третье воскресенье сентября. В 2022 году День работника леса выпадает на 18-е число.

