Экскурсия прошла в рамках празднования Дня работника леса
13 сентября гостями Тункинского национального парка в Бурятии стали ученики трёх классов Кыренской школы с классными руководителями. Для них была устроена обзорная экскурсия по автопарку, а также продемонстрировано специальное оборудование оперативной группы, сообщили в нацпарке «Тункинский».
Школьники были приятно удивлены технике, используемой в работе государственных инспекторов, среди которых: фотоловушка, прибор ночного видения, квадракоптер «Фантом», переносной видеорегистратор, GPS-навигатор, тепловизор и т.д. О многих предметах дети слышали, но мало кто видел. Специалисты рассказали ребятам, как они работают, каковы их цели и предназначение в охранных мероприятиях.
С не меньшим интересом гости рассматривали автомобили высокой проходимости, помогающей при рейдовых мероприятиях и тушении пожаров.
Экскурсия прошла в рамках празднования Дня работника леса. Празднования каждый год проходят в разные даты, но это всегда третье воскресенье сентября. В 2022 году День работника леса выпадает на 18-е число.
В Бурятии школьники познакомились со спецтехникой Тункинского нацпарка
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