Горожане выбрали новую дату празднования
В Бурятии объявлены итоги рейтингового голосования по выбору даты празднования «Дня города Северобайкальск». Напомним, жители города могли выбрать дату праздника из трёх предложенных вариантов. Всего в голосовании приняло участие 4319 человек.
За вариант оставить прежнюю дату, 5 ноября, проголосовало 973 человека. За вариант установить переходящую дату в первую субботу сентября проголосовало 902 северобайкальца. Вариант о переходящей дате в последнюю субботу июля поддержали 2362 жителя города.
Таким образом, с 2023 года празднование Дня города Северобайкальск будет проводиться в последнюю субботу июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В Северобайкальске День города отметят в июле
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