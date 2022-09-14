В Северобайкальске День города отметят в июле

Горожане выбрали новую дату празднования



В Бурятии объявлены итоги рейтингового голосования по выбору даты празднования «Дня города Северобайкальск». Напомним, жители города могли выбрать дату праздника из трёх предложенных вариантов. Всего в голосовании приняло участие 4319 человек.



За вариант оставить прежнюю дату, 5 ноября, проголосовало 973 человека. За вариант установить переходящую дату в первую субботу сентября проголосовало 902 северобайкальца. Вариант о переходящей дате в последнюю субботу июля поддержали 2362 жителя города.



Таким образом, с 2023 года празднование Дня города Северобайкальск будет проводиться в последнюю субботу июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

