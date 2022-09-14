Боксёры севера Бурятии успешно выступили в Иркутской области

Общество, Фото: федерация бокса Тайшетского района

Спортсмены завоевали три медали



С 7 по 11 сентября в Тулуне прошёл межрегиональный турнир по боксу класса «Б» среди юниоров, юношей всех возрастов и девушек. Соревнования были посвящены памяти тренера Владимира Бергера.



В турнире приняли участие 138 спортсменов из 22 команд четырёх регионов России. В числе участников были представители Северо-Байкальского района Бурятии.



Спортсмены района вернулись домой с отличными результатами. Золотую медаль завоевал Руслан М. Также он был награждён грамотой «За волю к победе». «Серебро» выиграла Анастасия К. Третье место занял Иван Ж. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северо-Байкальского района.

