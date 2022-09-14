14 сентября

13 сентября

Популярное

Боксёры севера Бурятии успешно выступили в Иркутской области

Боксёры севера Бурятии успешно выступили в Иркутской области
Общество,  Фото:федерация бокса Тайшетского района
Спортсмены завоевали три медали

С 7 по 11 сентября в Тулуне прошёл межрегиональный турнир по боксу класса «Б» среди юниоров, юношей всех возрастов и девушек. Соревнования были посвящены памяти тренера Владимира Бергера.

В турнире приняли участие 138 спортсменов из 22 команд четырёх регионов России. В числе участников были представители Северо-Байкальского района Бурятии.

Спортсмены района вернулись домой с отличными результатами. Золотую медаль завоевал Руслан М. Также он был награждён грамотой «За волю к победе». «Серебро» выиграла Анастасия К. Третье место занял Иван Ж. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северо-Байкальского района.
Бурятия Северо-Байкальский район спорт бокс турнир

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Известные хореографы проводят мастер-классы в Бурятии
Известные хореографы проводят мастер-классы в Бурятии
Общество, 14.09.2022
С современной хореографией познакомили артистов театра оперы и балета
В Северобайкальске День города отметят в июле
В Северобайкальске День города отметят в июле
Общество, 14.09.2022
Горожане выбрали новую дату празднования
Бурятия стала второй в ДФО по осеннему туристическому кешбэку
Бурятия стала второй в ДФО по осеннему туристическому кешбэку
Общество, 14.09.2022
Отдых в санаториях республики пользуется популярностью среди россиян
Сёла Бурятии хотят включить в число маршрутов дальневосточной авиакомпании
Сёла Бурятии хотят включить в число маршрутов дальневосточной авиакомпании
Общество, 14.09.2022
Среди кандидатов: Орлик, Багдарин, Кырен и город Закаменск
В аэропорту Улан-Удэ поменяли изношенный баннер на новый
В аэропорту Улан-Удэ поменяли изношенный баннер на новый
Общество, 14.09.2022
Слово «Байкал» написали на разных языках мира
В Улан-Удэ отопление полностью подключат к 15 сентября
В Улан-Удэ отопление полностью подключат к 15 сентября
Общество, 14.09.2022
На сегодня подключены все многоквартирные дома в Советском и Октябрьском районах
Поезду Северобайкальск – Анапа добавили рейсы в бархатный сезон
Поезду Северобайкальск – Анапа добавили рейсы в бархатный сезон
Общество, 14.09.2022
Дополнительные рейсы назначены на 15 и 29 сентября
Врачи Тункинской больницы проводят месячник трезвости
Врачи Тункинской больницы проводят месячник трезвости
Общество, 14.09.2022
Акция традиционно стартует в сентябре
Жители сотых кварталов Улан-Удэ жалуются на разбитую дорогу
Жители сотых кварталов Улан-Удэ жалуются на разбитую дорогу
Общество, 14.09.2022
Местные жители со страхом ждут новых дождей
Улан-удэнцы высадят деревья на месте сгоревшего леса
Улан-удэнцы высадят деревья на месте сгоревшего леса
Общество, 14.09.2022
Акция состоится на Верхней Берёзовке
Росгвардейцы Бурятии помогают собрать детей в школу
Росгвардейцы Бурятии помогают собрать детей в школу
Общество, 14.09.2022
Благотворительная акция продлится до середины сентября
Мэр Улан-Удэ поручил отмыть город
Мэр Улан-Удэ поручил отмыть город
Общество, 14.09.2022
«В зиму мы должны войти чистыми, ухоженными и опрятными», - заявил он

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^