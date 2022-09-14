Лето проводят оглушительным концертом и «мотодвижухой» под открытым небом
17 сентября в Иркутске пройдёт закрытие мотосезона-2022. В этом году байкеры прокатятся колонной по городу и примут участие в празднике на территории «Музея ретротехники».
Общий сбор состоится на объездной Ново-Ленино с 12:00. Колонна стартует по согласованному маршруту в 13:00. В 14:00 она прибудет на площадку «Музея ретротехники». Начало праздника в 15:00.
На сцене выступят группы «Пираты», «Whiscary», «Laid Discord», «Один шаг». Также организаторы обещают интерактивное шоу, конкурсы от спонсоров и «нереальную мотодвижуху» под открытым небом.
Возрастное ограничение 18+
В Иркутске мотосезон закроют 17 сентября
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