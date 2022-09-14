Жительница Бурятии быстро вышла замуж после визита к богине Янжиме

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Долго ждать не пришлось», - рассказала девушка



Жительница Закаменского района Бурятии рассказала, как богиня Янжима даровала ей мужа. Об этом невероятном случае девушка рассказала в местной группе «Закамна-инфо. 24/7».



Цогчен Дуган «Дворец Богини Янжимы» находится в Баргузинском дацане, в лесу у подножия горы Уулзаха (переводится как «встреча») Баргузинского хребта. Намоленное место обладает потрясающей энергетикой, считают верующие.



Янжима – богиня-мать. Считается, что она дарует детей, мужа, гармонию в семье, а также оказывает покровительство творческим людям.



Лик богини Янжимы проявился у подножия горы в 2005 году. К этому месту стекаются толпы паломников со всей России, которые давно мечтают о ребёнке. И если первое время звучали скептические мнения на этот счёт, то сейчас полно радостных отзывов, когда совсем отчаявшиеся женщины после поклонения лику Янжимы становились матерями. Так что даже скептики приезжают сюда со своими просьбами.



- А также незамужним девушкам богиня Янжима дарует мужа. Именно с этой просьбой я ездила к ней. Это удивительно, но долго ждать не пришлось. Рекомендую каждой женщине, девушке посетить это место, - написала счастливая девушка.



Кстати, самопроявленное изображение Янжимы официальным решением Высшего совета Буддийской Традиционной Сангхи – Сугунды – признано одной из пяти буддийских святынь Бурятии.



