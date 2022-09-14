Бурятские артисты принимают участие в российско-китайском телефестивале

Их выступление покажут на Цзилиньском телевидении



Артистов театра «Байкал» из Бурятии пригласили хедлайнерами на международный онлайн-фестиваль «Студенческий голос». Они покажут творческий номер «12 жэлэй магтаал».



11 сентября прошла видеосъёмка клипа, который будет транслироваться в фильме о фестивале «Студенческий голос – 2022» на телеканалах Приморья и Цзилиньском телевидении Китая с общей аудиторией более 20 млн человек. Также запись концерта сможет увидеть любой желающий на интернет-платформах в РФ и Китае.



Жители и гости Бурятии могут увидеть этот номер 23-24 сентября на «Открытии сезона» (6+) в театре оперы и балета.



- Уникальное женское горловое пение и битбокс в сопровождении живой музыки национального оркестра Республики Бурятии поразил жителей и гостей Владивостока, - сообщает пресс-служба театра «Байкал».



Напомним, Аюна Дашадылыкова и Буянто Тудупов совместно с музыкантами национального оркестра Бурятии выступали на сцене концертного зала «Феско-Холл» 2 сентября, а также представляли республику в составе творческой делегации в Восточном экономическом форуме с 5 по 11 сентября.

