С начала сезона они покусали более четырёх тысяч человек
В Бурятии снижается число укушенных клещами. Так, за прошлую неделю к врачам обратились 11 человек. Неделей ранее этот показатель был в пять раз выше.
Отметим, конец сезона клещей приходится на осень. Они окончательно исчезают, когда температура по ночам опустится ниже 0 градусов — критической для них отметки.
В этом году активность клещей выросла в два раза. Значительно хуже, чем в прошлые годы, ситуация обстояла с клещевыми инфекциями. «По результатам исследований эпидемиологов отмечается повышенная активность клещей. По сравнению с прошлым годом их численность увеличилась в два раза. Кроме этого, отмечается пятикратный рост инфицированных клещей. Если раньше только 2 % клещей могли вызвать клещевой энцефалит, то в этом году – 10 %», - сообщала ранее заместитель главврача инфекционной больницы по лечебной работе Елена Сильченко.
В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии сообщили, что по данным на 13 сентября, с начала сезона за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратились 4296 человек. Показатель обращаемости составил 448,6 на 100 тысяч населения, что на 22% выше среднемноголетнего уровня. Из общего числа пострадавших – 1171 детей.
Укусы зафиксированы во всех районах республики и в Улан-Удэ.
Зарегистрировано 103 случаев инфекций, передающихся клещами: 45 – клещевого вирусного энцефалита, 46 – клещевого боррелиоза, 12 – клещевого риккетсиоза.
В случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение: жителям районов – в пункт скорой медицинской помощи, в поликлинику центральной районной больницы; жителям Улан-Удэ - в приёмное отделение филиала республиканской клинической инфекционной больницы по адресу: ул. Пирогова, 9а.
В Бурятии снижается активность клещей
Общество, Фото:
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