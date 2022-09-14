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Известные хореографы проводят мастер-классы в Бурятии

Известные хореографы проводят мастер-классы в Бурятии
Общество,  Фото:пресс-служба БГАТОиБ
С современной хореографией познакомили артистов театра оперы и балета

В Бурятию приехали известные российские хореографы Софья Гайдукова и Констанин Матулевский, чтобы дать мастер-классы для артистов Бурятского государственного академического театра оперы и балета и хореографических коллективов города.

Софья Гайдукова и Констанин Матулевский приехали в Бурятию впервые. Как отметил продюсер БГАТОиБ Павел Окунев, это стало возможным благодаря проведению в республике «Байкальского танцевального фестиваля».

- Мы проводит мастер-класс по партнерингу. Это работа в дуэте, но не классическая, а современная. Работа с балансом, с весом, — рассказал Константин Матулевский – хореограф, режиссёр, экс-солист театра под руководством Б. Эйфмана, экс-солист театра «Балет Москва», педагог школы-студии МХАТ, мастерской индивидуальной режиссуры «Мир» (Электротеатр Станиславский), ГИТИСа, проекта «Танцы на ТНТ» (16+).

Артисты бурятского балета разделились на пары и выполняли непривычные для них упражнения. По словам приезжих хореографов, партнеринг в современном танце отличается от классического.

- В современном танце работает инерционная история. Инерция может существовать только за счёт совместных усилий. Когда мальчик поднимает, девочка тоже должна помочь. У артистов балета зачастую есть каноны в головах, которые не позволяют им сразу попробовать что-то новое. В современном танце нужно отойти от своих мыслей и сделать. У ребят классно получилось, они молодцы! — отметила танцовщица и хореограф Софья Гайдукова. Она является лауреатом международных и всероссийских конкурсов, лауреатом премии «Душа танца», номинантом национальной премии «Золотая маска», а также художественным руководителем проекта «Большие и маленькие» (6+), куратором проекта «Большой балет» (6+) на телеканале «Россия Культура».

Довольны остались и артисты балета Бурятского театра оперы и балета. Так, по словам новой солистки Елизаветы Мартыновой, которая буквально с самолёта отправилась на мастер-класс, это очень интересный и нужный опыт.

- Современная хореография – это очень интересное направление танца. Это открытие новых граней своего тела, своего физического состояния. Мы раскрепощаемся, это возможность разгрузиться телом и мозгами, — поделилась Елизавета Мартынова, которая приехала работать в Бурятский театр оперы и балета из Нижнего Новгорода.

В рамках своего приезда хореографы Софья Гайдукова и Констанин Матулевский всего дадут 6 мастер-классов, в том числе в хореографическом колледже и детским танцевальным коллективам. В планах посетить Байкал и Иволгинский дацан, сообщает пресс-служба БГАТОиБ.
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